В 2025 году интернет провели в 178 деревень Челябинской области

В следующем году планируют построить 39 сельских почтовых отделений

В 2025 году в Челябинской области связь и интернет провели в 178 сел и деревень. В следующем году планируется построить 39 сельских почтовых отделений, еще 23 отремонтируют. Губернатор Алексей Текслер на областном совещании поручил главам муниципалитетов оперативно выделять земельные участки под них.

«Почта для сельской местности — крайне важный объект, по сути многофункциональный центр. Прошу глав муниципалитетов максимально содействовать, оперативно и качественно выделять земельные участки, чтобы объекты были удобны для людей», — поручил губернатор Алексей Текслер.

Также он дал поручение обеспечить бесперебойный интернет для всех социально значимых объектов с 1 января 2026 года.

На итоговом областном совещании, 17 декабря, присутствовали вновь избранные главы 27 муниципалитетов Челябинской области, в числе которых шесть новых руководителей.