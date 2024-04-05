В 2024 году в театры, музеи и библиотеки должны сходить до 40 млн южноуральцев

Показатели за прошлые годы выполнялись в полном объеме

Министерство культуры Челябинской области наметило план почти в 40 миллионов посетителей учреждений культуры в 2024 году. К 2030 году количество посещений должно вырасти практически в два раза и достигнуть 77 миллионов. Об этом заявил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин на расширенном заседании ведомства.

Показатели посещаемости за 2022 и 2023 годы выполнены в полном объеме, однако библиотечная сфера второй год подряд не находит своих посетителей, и вместо намеченных 14 миллионов человек в библиотеки области ходят 13,6 миллиона.

Общий план на год выполняется за счет других учреждений культуры. Так, выставки областных государственных музеев посетили около полумиллиона человек. Экспозицию «Импрессионизм в России», к примеру, увидели более 20 тысяч гостей и жителей Челябинска.

«Традиционно большой популярностью пользовались выставки из фондов ведущих музеев России — Музеев Московского Кремля, Государственного Русского музея, продолжилось сотрудничество Челябинского государственного музея изобразительных искусств с Петербургской галереей современного искусства, которой предоставлены работы Марка Шагала, а также с частными коллекционерами», — рассказал Алексей Бетехтин.

Также министр отметил, что в праздновании столетия Исторического музея участие приняли более 50 тысяч человек, а мультимедийный парк «Россия — моя история» стал точкой притяжения более 150 тысяч человек.