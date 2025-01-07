В 2024 году жители Челябинской области чаще всего жаловались на ЖКХ, дороги и благоустройство

Всего в соцсетях жители оставили свыше 210 тысяч обращений

Жителей Челябинска и области больше всего интересовали 2024 году коммунальные проблемы, ремонты дорог и проблемы с общественным транспортом. Как рассказали в Центре управления регионом, в соцсетях южноуральцы оставили 210516 обращений на эти и другие темы.

Общее число жалоб возросло: в 2023 году их было 135 тысяч, годом ранее — 134 тысячи. При этом в ЦУРе обработали на 27% больше сообщений, чем в прошлом году.

«С каждым годом число обращений жителей области растет. Это значит, что доверие южноуральцев тоже увеличивается. Люди видят, что на их жалобы реагируют, а проблемы решаются», — рассказали в пресс-службе Центра.

В топ-5 самых волнующих тем вошли ЖКХ, дороги, благоустройство, транспорт и здравоохранение. Жители писали о коммунальных проблемах, спрашивали о состоянии районов, интересовались доступностью медицинской помощи.

Также в 2024 году увеличилось время ответа на обращение: оно составило 3 часа 23 минуты (годом ранее — 2 часа 43 минуты). Аналитики связывают это с тем, что на регион обрушился целый ряд погодных испытаний — чем больше было обращений, тем дольше становилось время ответа.