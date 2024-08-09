В 2024 году в Калининском районе Челябинска обновят рекордное число межквартальных проездов

Работы по благоустройству оценила Наталья Котова

В Калининском районе Челябинска продолжается реновация дворов, межквартальных дорог и парков. Как рассказали в мэрии, вскоре в нескольких дворах здесь появятся новые детские и спортивные площадки, парковочные карманы для автомобилистов и места для отдыха.

Так, на улице Болейко вдоль домов 7, 7а и 7б обустроили новый пешеходный тротуар, парковки, обновили асфальтовое покрытие. Проезды и места для стоянки машин обновляют и в переулке Трикотажном.

Детская и спортивная площадка и много зелени появятся у жителей дома № 100а по Братьев Кашириных. Все работы, включая ремонт проездов и создание подъездных путей к районном отделу полиции и садовому товариществу, стартовали по инициативе самих жителей.



Ход работ на нескольких участках обновления оценила глава города Наталья Котова. В том числе — в Парке культуры и отдыха на улице Чайковского, где запланировано самое масштабное преображение.

«Несколько лет уже мы делаем этот парк частями, потому что объем работ большой. И в этом году очень надеемся на то, что он получит свой завершенный вид. Здесь уже сделаны все электроработы, освещение, поставлены видеокамеры, посажены деревья», — подчеркнула Наталья Котова.

На 7 тысячах квадратных метров реконструируют фонтан, спортплощадки, сцену. Появится здесь и новый хоккейный корт.

«Я уже с нетерпением жду, когда наконец-то все завершится, посмотреть на всю эту красоту своими глазами, порадоваться вместе с жителями города. Тем более, в нашем густонаселенном районе много детей, и именно для них, в первую очередь, создаются такие пространства, чтобы они отдыхали и проводили досуг в прекрасных условиях», — поделилась жительница района Светлана.

Всего в этом году на благоустройство Калининского района направлено свыше 150 миллионов рублей.