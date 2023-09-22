В 2024 году в Челябинске отремонтируют как минимум 10 км трамвайных путей

Каждый из них обойдется в 100 миллионов рублей

На будущий год в Челябинске будет отремонтировано не менее 10 километров трамвайных путей. Проекты уже разработаны и готовятся к подаче на госэкспертизу. На текущий день подтверждено финансирование работ в объеме 650 миллионов рублей на замену 6,5 километра рельсов и шпал. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

По словам Егорова, предварительно в 2024 году будут отремонтированы пути на улице Горького и на проспекте Ленина у Комсомольской площади. Также продолжится ремонт узла на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской и начнется ремонт узла у Теплотехнического института, где часто происходят сходы вагонов.

«Это план минимум. Возможно, появится еще несколько объектов», — уточнил замминистра.

Он напомнил, что в этом году в Челябинске ремонтируется 16 километров одиночного пути на 12 участках по всему городу. Сейчас основные работы ведутся на Свердловском проспекте от улицы Труда до улицы Курчатова, на улицах Цвиллинга и 1-й Пятилетки, а также на кольце по улице Чичерина. Строители полностью меняют балластный слой и укладывают новую рельсошпальную решетку, меняют стрелки, крестовины и сваривают рельсы для плавного и тихого движения трамваев.

Так, на днях был завершен ремонт на улице 1-й Пятилетки от трамвайного депо № 1 в сторону улицы Горького. Сейчас в районе монтажного колледжа ведется сварка, подбивка и рихтовка рельсов для запуска движения. Одновременно с этим был закрыт на ремонт участок от депо в сторону улицы Российской. Из-за этого трамваи № 20 и № 22 изменили свои маршруты.

По словам Егорова, на ремонт всей трамвайной сети Челябинска, износ которой составляет 70%, потребуется еще три-четыре года.