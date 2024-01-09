В 2024 году россиян ждут 118 выходных дней

Рассказываем, на какие праздники они выпадают

В наступившем 2024 году россияне будут работать 248 дней, а 118 дней будут выходными или праздничными. Январские праздники уже позади, поэтому мы расскажем, когда наступят следующие длинные выходные. Изучаем производственный календарь на 2024 год, утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.2024 год является високосным, поэтому в нем будет 366 дней. Самое большое количество праздников в 2024 году выпадает на его первый квартал. В начале года россияне отдыхали с 1 по 8 января. В феврале южноуральцы будут отдыхать 23, 24 и 25 числа, а 22 февраля будет сокращенный на час рабочий день. В марте нерабочими днями станут 8, 9 и 10 числа, а 7 марта — сокращенный рабочий день.Во втором квартале праздники выпадают на конец апреля и май. Южноуральцев ждут выходные с 28 апреля по 1 мая включительно, затем праздничные дни с 9 по 12 мая. 8 мая и 11 июня рабочие дни сокращены на час. 12 июня будет выходной день в честь Дня России.Третий квартал придется отработать без праздников, рассчитывая лишь на выходные. День народного единства, отмечаемый 4 ноября, в 2023 году выпадает на понедельник, поэтому суббота 2 ноября будет рабочей, хоть и сокращенной на час.Новогодние каникулы начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, 30 и 31 декабря тоже будут выходными днями.Кроме того, в новом году будет несколько переносов рабочих дней, чтобы увеличить праздничные дни. Так, с 27 апреля на 29 апреля и с 2 ноября на 30 апреля будут перенесены выходные дни. С 6 января на 10 мая перенесут выходные дни, чтобы удлинить вторые майские, а с 7 января — на 31 декабря и с 28 декабря — на 30 декабря, чтобы пораньше уйти на новогодние каникулы.Таким образом, в 2024 году россиян ждет 118 выходных и праздничных выходных дней и 248 рабочих дней.