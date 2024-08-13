В 2024 году от гриппа планируют привить не менее 60% южноуральцев

В Роспотребнадзоре рассказали, от каких штаммов защитит вакцина в этом сезоне

Состав вакцин от гриппа был частично изменен в канун предстоящего эпидсезона, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в состав вакцин включены дополнительные штаммы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.

«В состав вакцины против гриппа A/Victoria/4897/2022 включен А(H1N1)pdm09; A/Thailand/8/2022 — А(H3N2); B/Austria/1359417/2021; для четырехвалентных вакцин — дополнительно B/Phuket/3073/2013», — говорится в сообщении.

Вакцинация против гриппа в Челябинской области уже стартовала, в регион поступило 500 тысяч доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс-квадри» для бесплатной вакцинации детей и взрослых в рамках Национального календаря прививок.

«В 2024 году в регионе планируется привить 60% от населения, в том числе за счет средств федерального бюджета — 1,6 миллиона жителей области, в том числе полмиллиона детей. Иными словами, группы риска мы планируем охватить вакцинацией более чем на 90%», — пояснила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

Напомним, бесплатной вакцинации от гриппа подлежат дети в возрасте с 6 месяцев; студенты; работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов, беременные, взрослые старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями.

«Лицам из групп риска, в первую очередь лицам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями печени, почек; пациентам с иммунодефицитными состояниями рекомендуется одновременная иммунизация против гриппа и пневмококковой инфекции», — добавили в Роспотребнадзоре.

Вакцинация против гриппа особенно важна для профилактики микст-инфекции гриппа и COVID-19: циркуляция возбудителя новой коронавирусной инфекции также активизируется в зимний период, а одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжелых форм заболевания и повышает риск летального исхода.