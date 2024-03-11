В 2024 году на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд

Рассказываем, когда нас ждут следующие длинные выходные

Продолжительные выходные, связанные с Днем защитника Отечества и Международным женским днем, уже позади. Поэтому мы расскажем, когда наступят следующие длинные выходные для южноуральцев.

На Первомай в этом году россияне будут отдыхать четыре дня подряд: с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Правда, перед длинными выходными и рабочая неделя будет длинной — шестидневной: работать придется с понедельника, 22 апреля, по субботу, 27 апреля. Зато после Праздника Весны и Труда работать придется всего два дня — в четверг и пятницу.

Четыре дня продлятся выходные и на День Победы. Отдыхать начнем с 9 мая, четверга, и только в понедельник, 13 мая, выйдем на работу. Среда, 8 мая, будет сокращенным рабочим днем.

Напомним, что всего в 2024 году будет 118 выходных дней, в том числе 14 праздничных.