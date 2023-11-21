Челябинск, Иркутск и Калуга предоставят площадки для проведения форумов «Сообщество» в 2024 году, сообщает пресс-служба Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.
Форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой РФ в различных федеральных округах страны. Участие в форумах принимают представители общественных организаций, бизнеса, власти. Они обсуждают существующие проблемы, пути их решения и успешные социальные практики.
Южный Урал, как флагман среди субъектов России по развитию и поддержке социально ориентированных НКО, проведет форум в августе 2024 года по теме сотрудничества некоммерческих организаций и органов власти.
Ожидается, что в мероприятии примут участие не менее 500 делегатов УрФО.