В 2024 году Челябинск примет окружной форум «Сообщество»

На нем обсудят перспективы сотрудничества НКО и власти

Челябинск, Иркутск и Калуга предоставят площадки для проведения форумов «Сообщество» в 2024 году, сообщает пресс-служба Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой РФ в различных федеральных округах страны. Участие в форумах принимают представители общественных организаций, бизнеса, власти. Они обсуждают существующие проблемы, пути их решения и успешные социальные практики.

Южный Урал, как флагман среди субъектов России по развитию и поддержке социально ориентированных НКО, проведет форум в августе 2024 года по теме сотрудничества некоммерческих организаций и органов власти.

Ожидается, что в мероприятии примут участие не менее 500 делегатов УрФО.