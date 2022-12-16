В 2023 году в Миассе начнут строить крытый ледовый комплекс

Основную часть расходов возьмет на себя региональный бюджет

Сегодня, 16 декабря, в ходе рабочего визита в Миасс губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что в городе скоро появится новый ледовый корт. На нем можно будет не только тренироваться, но и проводить соревнования, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава региона встретился с детьми миасской хоккейной команды «Заря». Ребята тренируются на стадионе «Труд». Во время общения с юными хоккеистами из Миасса Алексей Текслер вспомнил, что еще три года назад в городе не было ни одного полноценного катка для тренировок.

«Я поверить не мог, что в хоккейном регионе и в городе с мощными спортивными традициями нет катка. Поэтому тогда мы приняли быстрые решения, создали каток на стадионе „Труд“. Но нужно сделать такую площадку, где можно не только проводить тренировки, но и полноценные игры», — пояснил губернатор.

О новом объекте заговорили еще год назад, и вот проектирование корта завершается. Основную часть финансирования берет на себя бюджет Челябинской области, также к делу в качестве инвестора подключилась миасская компания по проектированию идентификационных систем «Папилон».