В 2023 году в Челябинской области на федеральные средства построят 3 школы и 7 садиков

В региональном правительстве рассказали о планах по нацпроектам

В 2023 году в Челябинской области по национальным проектам построят и отремонтируют более 130 социальных объектов. В их числе три школы, семь детских садов и 120 объектов здравоохранения. Об этом на совещании с губернатором Алексеем Текслером рассказал заместитель главы региона Иван Куцевляк, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Куцевляк уточнил, что помимо школ и садиков будут построены 54 объекта здравоохранения, еще 66 будут капитально отремонтированы. Кроме того, будет завершен ремонт Театра драмы им. Наума Орлова в Челябинске и центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» в Чебаркуле.

Также в планах — завершение программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и ремонт 205 км дорог.

С 2019 года в Челябинской области реализуют 12 нацпроектов. По ним в 2022 году в регионе построили четыре спортивных объекта, ввели в эксплуатацию школу в Кунашаке и 12 детских садов, капитально отремонтировали 11 объектов культуры, приобрели 117 медицинских автомобилей и 1321 единицу медицинского оборудования, расселили более 21 тыс. кв. метров аварийного жилья, построили и отремонтировали более 240 км дорог, благоустроили 140 дворов и 125 общественных территорий, ликвидировали 534 свалки и мазутохранилище в Златоусте, а также проложили экологический маршрут на реке Ай и восемь экотроп.