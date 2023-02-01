В 2023 году в Челябинске разработают проект чистки русла реки Миасс

Алексей Текслер отметил серьезность вопроса чистоты главной водной артерии областной столицы

В этом году в областном центре начнется работа по разработке проекта очистки русла реки Миасс. Об этом во время заседания Координационного совета по вопросам экологии заявил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное». По его словам, администрации города также поручено заниматься проектированием новых ливневых очистных сооружений. Глава региона отметил, что надо более серьезно заниматься состоянием главной водной артерии города.

«Не только механическим способом будем наводить порядок, но и в целом активно займемся рекой. Я уже много раз обращал внимание коллег, что городская эстетика касается всего, а главный водный объект столицы Южного Урала находится в неприглядном состоянии. Уверен, что мы эту задачу решим, она находится на особом контроле», — отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что тысячи людей, которые приходят на обновленную челябинскую набережную, обращают внимание на водное зеркало реки. Он напомнил, что в прошлом году поручил областному учреждению «Центр экологического мониторинга» приобрести технику для механической очистки водоема от водорослей. Машины будут работать и в этом году.

Новые самоходные лодки-амфибии были приобретены в Брянске. Машины «Портум» могут передвигаться по суше и воде, они оснащены косилкой и граблями, которые помогают срезать водную растительность и собирать мусор. «Портумы» занимались очисткой участка от моста на Свердловском проспекте до моста, расположенного на улице Красной.

Река прошлым летом сильно заросла тиной, а работы по ее уборке застопорились из-за сильной жары: за сутки водоросли вырастали на 4—5 сантиметров. До этого уборкой реки занимались подрядчики, но один из них завысил стоимость работ, что привело к возбуждению уголовных дел: правоохранители считали, что ущерб от преступления составил 12 млн рублей.