В 2023 году страховые пенсии в России вырастут на 4,8 процента

Средний размер выплат составит 21 864 рублей

С 1 января в России выросли выплаты по старости для работающих пенсионеров. Страховые пенсии проиндексировали на 4,8 процента. Средний размер выплат составит 21 864 рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании в Совете Федерации.



Фиксированная выплата (основная часть пенсии) будет составлять 7567 рублей. Рост пенсии позволит опередить показатель инфляции на 2,6 процента.

На страховые пенсии в 2023 году выделят около девяти триллионов рублей из федерального бюджета.

Напомним, летом 2022 года страховые пенсии по старости повысили на десять процентов из-за инфляции.