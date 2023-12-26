В 2023 году предприниматели Челябинской области выдали 1,5 млрд кассовых чеков

Общая сумма покупок составила 963 млрд рублей

На Южном Урале превышена прошлогодняя цифра по выдаче кассовых чеков. С начала года юридические лица и индивидуальные предприниматели сформировали более 1,5 млрд кассовых чеков на общую сумму 963 млрд рублей, сообщает пресс-служба УФНС России по Челябинской области.

Для сравнения: за аналогичный период 2022 года выдано 1,45 млрд кассовых чеков на общую сумму 920 млрд рублей.

Областная налоговая служба призывает южноуральцев требовать кассовый чек при покупке услуг и товаров. А если чек не дают, жаловаться в налоговый орган с помощью сервисов «Обратиться в ФНС России» и «Личный кабинет».



«При каждом расчете продавец обязан выдать кассовый чек на бумаге или направлять его в электронной форме. Если покупатель не взял чек и позднее обнаружил, что товар по каким-то причинам не подошел, вернуть его может быть затруднительно. Если была оказана некачественная услуга, подтвердить факт сделки в суде или надзорных органах будет легче, имея кассовый чек. Также по чеку можно проверить, допущены ли ошибки при расчете за товар или услугу», — отмечают в пресс-службе.

В заведениях общепита сейчас выдают так называемые предчеки или счета, содержащие QR-код для оплаты чаевых. В налоговой говорят, что это не освобождает участников бизнеса от выдачи кассовых чеков.

Проверить чек можно с помощью мобильного приложения ФНС России «Проверка чека». Приложение также позволяет оперативно отправить обращение в налоговый орган.

Для просмотра, хранения и агрегирования электронных кассовых чеков ФНС России разработано мобильное приложение «Мои чеки онлайн»: чеки хранятся в одном месте, не теряются, не выцветают.