В 2023 году на Южном Урале будет создано 500 рабочих мест для осужденных

Всего граждане, приговоренные к принудительным работам, трудятся более чем на 50 предприятиях области

В Челябинской области в 2023 году перевыполнят поручение президента РФ по созданию рабочих мест для осужденных к принудительным работам: до конца года на Южном Урале появится 500 таких мест в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

«Президент РФ Владимир Путин поручил в 2023 году создать в каждом регионе не менее 400 мест в исправительных центрах для отбывания наказания в виде принудительных работ. В Челябинской области поставленная задача практически выполнена: создано порядка 300 мест на базе ПАО „Челябинский кузнечно-прессовый завод“ и в самое ближайшее время появится еще около 200 мест на базе магнитогорского ООО „Трест Магнитострой“», — рассказали в ГУФСИН.

Всего граждане, приговоренные к принудительным работам, трудятся более чем на 50 предприятиях области. В процессе трудовой деятельности осужденные повышают свою квалификацию и приобретают новые профессиональные навыки по востребованным на рынке труда рабочим специальностям, таким как сварщик, токарь, электромонтер, автослесарь, автомеханик и др. Те, кто хорошо себя зарекомендовал, могут получить предложение остаться на предприятии после окончания срока наказания.

В ведомстве напомнили, что Южный Урал стал применять принудительные работы одним из первых в стране. В декабре 2017 года заработал исправительный центр № 1 в поселке Октябрьский в Копейске, где проживают приговоренные к принудительным работам. ИЦ-1 рассчитан на 115 человек (мужчин и женщин). В 2020 году участок, функционирующий как исправительный центр и рассчитанный на 50 человек, введен в эксплуатацию при ИК-1. В 2022 году создан ИЦ-2 с лимитом наполнения 150 человек. В апреле 2023 года открыт первый участок ИЦ на 200 человек при производственном предприятии мебельная фабрика «Регина-М».

«В перспективе на территории Челябинской области планируется открытие новых центров, которые позволят создать дополнительные рабочие места для осужденных. Это помогает им социализироваться, а работодателям — решить вопросы, связанные с дефицитом кадров», — комментируют в ГУФСИН.