В 2023 году конные скачки на Кубок губернатора Челябинской области пройдут в Троицке

Сезон состязаний для всадников уже открыт

Областные конноспортивные состязания на Кубок губернатора Челябинской области в этом году примет ипподром в Троицке. Соревнования пройдут в июле, сообщили сегодня, 3 марта, в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В прошлом году областные скачки проходили в Варненском районе. Напомним, что в 2020 году Троицкий ипподром уже принимал эти соревнования. Тогда в них приняли участие более 60 спортсменов из Челябинской области, Екатеринбурга, Курганской области и Башкортостана.

В этом году сезон скачек открылся 23 февраля соревнованиями в Верхнеуральском районе. Состязания собрали конников из девяти районов Челябинской области и Республики Башкортостан. Было заявлено 40 лошадей. Состоялось пять заездов для рысаков и две скачки для верховых пород. Бонусом прошли заезды на пони с участием детей.

Позднее, 25 февраля, прошли соревнования в Брединском районе. Следующие ближайшие скачки — на ипподроме деревни Яринки в Уйском районе, приуроченные к 8 Марта.

Всего в 2023 году проведение конноспортивных соревнований запланировано в восьми муниципалитетах Челябинской области.