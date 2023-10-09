В 2023 году из аварийных домов переехали 164 магнитогорские семьи

Город покупает квартиры для переселенцев в том числе и на собственные средства

В Магнитогорске за 2023 год было расселено свыше 6 тысяч квадратных метров аварийной жилплощади. Ключи от новых квартир получили 164 семьи, или 485 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Новые квартиры для переселенцев приобретались в домах, построенных в 2022 и 2023 годах. В текущем году для бывших обитателей ветхих малоэтажек было куплено 125 апартаментов.

Вместе с тем по состоянию на начало сентября мэрия Магнитогорска заключила 87 контрактов на приобретение квартир для граждан, чье жилье было признано аварийным после 1 января 2017 года.

«На текущий момент в Магнитогорске ведется активная работа по переселению жителей из ветхо-аварийного жилья. Для этих целей при поддержке региональных и федеральных властей закупаются новые квартиры. Реализовывать все задуманные проекты, направленные на повышение качества жизни магнитогорцев, нам также позволяют средства, полученные за счет продажи муниципальных объектов, и налоговые поступления от аренды городских земельных участков и помещений», — отметил глава города Сергей Бердников.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинской области с 2017 по 2022 год были признаны аварийными и подлежащими сносу около 200 тысяч квадратных метров жилплощади. В этом году регион досрочно завершил программу по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными до 2017 года. Новые квартиры получили жители 609 старых домов.