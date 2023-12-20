В 2023 году ФСБ на Южном Урале сорвала десятки преступлений

Контрразведчики ликвидировали оружейные мастерские и нарколаборатории, боролись с контрабандой и незаконной миграцией

Сегодня, 20 декабря, Федеральная служба безопасности РФ отмечает 106-летие — в этот день в 1917 году была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов УФСБ России по Челябинской области поздравил губернатор Алексей Текслер.

«Служба безопасности всегда обеспечивала защиту и устойчивость государственного развития нашей страны. Сегодня, в условиях специальной военной операции, роль органов безопасности многократно возросла. Все более актуальными являются механизмы противодействия терроризму, экстремизму, межнациональным и межконфессиональным конфликтам», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что начало специальной военной операции заметно сплотило жителей региона. Многие предприятия производят продукцию стратегического и оборонного значения. Южноуральцы выполняют задачи СВО в составе воинских частей, участвуют в волонтерском движении, собирают и доставляют гуманитарную помощь бойцам на передовой и жителям новых регионов. Поддержку участникам спецоперации, подшефным территориям Донбасса оказывают органы государственной власти и местного самоуправления.

«Мы опорный регион страны. Промышленность, в первую очередь оборонная, инфраструктура, в том числе транспортная и другая критическая инфраструктура, все это привлекает спецслужбы Запада к организации диверсионной работы. Все это требует обеспечить должный уровень безопасности, непрерывность контрразведывательной работы, своевременных мер по охране государственной тайны и недопущению террористических актов. И здесь основные усилия прилагаете именно вы, сотрудники органов государственной безопасности», — обратил внимание Алексей Текслер.

Он отметил, что за последние годы между правительством области и региональным управлением Федеральной службы безопасности сложились эффективные рабочие отношения, прежде всего в рамках работы антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Правительство Челябинской области направляет ресурсы на создание и развитие современных систем обеспечения общественной безопасности. Новые технологии помогают сократить время розыска преступников и своевременно принимать необходимые меры.

В истекшем году южноуральские контрразведчики ликвидировали четыре оружейные мастерские и пять нарколабораторий, изъяли десятки единиц огнестрельного оружия и десятки тысяч боеприпасов, предотвратили ряд коррупционных преступлений, способных нанести государству многомиллиардный ущерб, боролись с контрабандой оружия и наркотиков, пресекали теракты и решали задачи по борьбе с ОПГ.

По словам начальника Управления ФСБ России по Челябинской области Дмитрия Иванова, положительный результат деятельности УФСБ России по Челябинской области стал возможен благодаря слаженной работе с федеральными, региональными и муниципальными органами власти и управления, взаимодействующими правоохранительными и правоприменительными структурами.

«Это был серьезный, напряженный год, мы работали в усиленном режиме. На сегодняшний день мы находимся в первой тройке среди 80 территориальных органов Федеральной службы безопасности. Отдельно хотел бы сказать слова признательности нашим коллегам, руководителям региона, города, правоохранительных и правоприменительных структур, губернатору Челябинской области, который всегда в курсе наших проблем и не на словах, а на деле оказывает содействие в решении служебных задач», — отметил Дмитрий Иванов.

Важнейшим результатом работы были и остаются безопасность государства, стабильность в обществе, надежное обеспечение прав и свобод граждан России, добавил он.

Почетными грамотами губернатора Челябинской области в честь профессионального праздника награждены три сотрудника регионального управления ФСБ, еще двое получили благодарности губернатора, 28 человек получили ведомственные награды.

В Челябинске губернская ЧК создана в августе 1919 года. После установления советской власти в уездах были созданы Троицкая, Кустанайская, Курганская, Миасская, Верхнеуральская уездные ЧК. До 1934 года органы ВЧК — ОГПУ, действовавшие на территории Челябинской области, входили в состав аппарата полномочного представительства ОГПУ по Уральской области с центром в Свердловске, а в 1934 году, с образованием Челябинской области, была создана областная структура ведомства.