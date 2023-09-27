В 2023 году диспансеризацию прошел каждый шестой житель Челябинской области

Большинство обследованных южноуральцев — старше сорока лет

С начала 2023 года в Челябинской области прошли диспансеризацию почти полмиллиона жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Благодаря обследованию медики выявили около 65 тысяч случаев хронических заболеваний.



По данным Минздрава Челябинской области, узнать о состоянии своего здоровья южноуральцы могут в 62 медицинских учреждениях региона. Для отдаленных населенных пунктов работают 22 мобильные бригады, за восемь месяцев они обследовали больше 11 тысяч человек.

Врачи выявили около 65 тысяч хронических неинфекционных заболеваний, в их числе болезни системы кровообращения, органов дыхания, случаи сахарного диабета и возникновения злокачественных опухолей.

«Женщины более ответственно относятся к своему здоровью и регулярно обследуются. В рамках диспансеризации от общего количества осмотренных около 62 процентов — женщины и только 38 процентов — мужчины. Наиболее активно проходят диспансеризацию люди старше 40 лет. А вот молодежь, к сожалению, неактивна. Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о состоянии своего здоровья, а в случае выявления риска — вовремя начать лечение», — комментирует главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

В Минздраве напоминают, что любой житель региона может пройти диспансеризацию в ближайшей поликлинике без предварительной записи к врачу. Все, что для этого нужно, — паспорт и полис обязательного медицинского страхования.