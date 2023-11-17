В 2023 году декретный отпуск на Южном Урале взяли более 500 мужчин

Время отпуска идет папе в стаж, а также формирует его пенсионные коэффициенты

В Челябинской области в 2023 году в декрет ушли 527 мужчин, об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России.

Пока папа ухаживает за малышом, Отделение СФР ежемесячно выплачивает родителю пособие в размере 40% среднего заработка. В этом году минимальный размер пособия по уходу составляет 8,6 тыс., максимальный — 33,2 тыс. рублей в месяц. Средства предоставляются до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года.

Как пояснили в пресс-центре Фонда, отец может осуществлять уход за ребенком, если супруга, например, не стала полностью использовать положенный декрет и вышла на работу.

Чтобы оформить отпуск по уходу, папа подает соответствующее заявление на работе. Все остальные документы — копию свидетельства о рождении ребенка, справку о том, что мама не получает пособие по уходу, и справку о доходах отца с места работы — Фонд соберет сам.

Время декретного отпуска учитывается папе в стаж, а также формирует его пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком, и 3,6 — при уходе за вторым. Если мужчина сидит с третьим или четвертым ребенком, это дает 5,4 коэффициента. Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально.