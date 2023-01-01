В 2023 году челябинцы хотят больше проводить время с близкими и отдыхать

Жители области рассказали социологам о своих планах

Около трети жителей Челябинской области заявили, что в новом 2023-м году собираются больше уделять внимания близким. И примерно такая же часть опрошенных рассказала, что планирует больше отдыхать. Таковы результаты опроса, который провели в декабре специалисты Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области.

32,1% жителей хотят уделять больше внимания близким.

27,4% хотят больше отдыхать.



18,6% надеются найти хобби или какое-то увлечение.

17,1% хотят сделать ремонт.

16,4% планируют поменять место жительства.

15,9% намерены заняться спортом.

15,7% мечтают сменить место работы.

14,4% попытаются отказаться от вредных привычек.

При этом 15% южноуральцев не хотят в 2023 году никаких изменений.

«Молодые женщины чаще говорили о своих планах „больше отдыхать“, а мужчины среднего и старшего возраста говорят, что откажутся от вредных привычек», — говорят социологи.

Молодежь в целом хотела бы изменений, а многие представители старшего поколения, наоборот, не хотели бы ничего менять.