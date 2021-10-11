В 2022 году в России выпустят новую сторублевую купюру

Однако россияне увидят новые деньги лишь к концу следующего года

В 2022 году в России появится новая сторублевая купюра. Но увидеть ее и начать расплачиваться ею россияне смогут только к концу следующего года, рассказал газете «Известия» заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев.

Эскиз новой купюры уже утвержден, в 2022 году планируется изготовить ее и выпустить в обращение. Однако перед тем, как россияне смогут увидеть новые деньги, пройдет немало времени: в течение нескольких месяцев кредитные организации будут настраивать свои счетно-сортировальные машины и банкоматы, затем им дадут новые купюры для тестирования оборудования. И только к концу 2022 года новые деньги будут в обращении уже в довольно заметном количестве. Но для того, чтобы они почти полностью сменили прежние сторублевки, потребуется еще около семи лет.

Уже известно, что на лицевой стороне купюры будут такие символы Москвы, как Красная площадь, главное здание МГУ, Шуховская башня и «Зарядье». Также купюры будут иметь собственный уникальный серийный номер и немного отличаться по цвету от нынешних сторублевок.