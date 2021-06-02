В 2022 году в Миассе благоустроят городской пляж озера Тургояк

Общественная комиссия подвела итоги голосования за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru

Накануне, 1 июня, в Миассе общественная комиссия утвердила объект благоустройства на 2022 год по результатам голосования на платформе «Формирование комфортной городской среды». По данным пресс-службы городской администрации, наибольшее количество голосов набрала территория городского пляжа озера Тургояк.

«Согласно результатам проведенного голосования, на первом месте — территория городского пляжа озера Тургояк, которая набрала 7635 голосов. Члены комиссии утвердили и включили территорию-победителя в муниципальную программу на 2022 год»,— сообщили в мэрии.

Всего на платформе было представлено шесть территорий. В тройку лидеров по количеству голосов вошли спортивная площадка в поселке Северные Печи — за ее благоустройство проголосовали 1978 миасцев, и пешеходная зона на улице 8 Марта — она получила 1889 голосов. Всего в голосовании приняли участие 14 293 жителя Миасса.

Напомним, голосование за объекты благоустройства на 2022 год длилось с 26 апреля по 31 мая 2021 года. Принять участие в нем могли все желающие россияне старше 14 лет.