В 2022 году в Копейске установят 22 новых остановочных комплекса

В городе определились с планами улучшения транспортной инфраструктуры

В 2022 году в Копейске появятся 22 новые остановки. Как сообщила на аппаратном совещании начальник управления городского хозяйства Елена Хамидуллина, средства на их закупку и монтаж в размере 20 миллионов рублей уже запрошены у Миндортранса Челябинской области, сообщает пресс-служба администрации Копейска.

«Внесены изменения в муниципальную программу развития улично-дорожной сети по модернизации остановочных комплексов. Подана заявка в Миндортранс Челябинской области на 20 миллионов рублей — этих средств хватит на закупку и монтаж 22 остановочных павильонов и благоустройство прилегающей к ним территории, а также на создание одной разворотной площадки»,— доложила Елена Хамидуллина.

Кроме того, по ее словам, в будущем планируется установка еще 30 остановочных комплексов, на данный момент определяются источники финансирования.

По данным городской администрации, новыми остановками горожане смогут воспользоваться в следующем году.