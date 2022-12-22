В 2022 году темпы жилищного строительства в Челябинской области выросли на 6%

Каждый квадратный метр жилплощади обошелся в среднем в 38,5 тысячи рублей

К началу декабря 2022 года в Челябинской области построили более 1,769 млн квадратных метров жилья, сообщила сегодня, 22 декабря, контрольно-счетная палата региона. Это на 6,3% больше, чем за то же время в прошлом году.

Более половины нового жилья в регионе (около 1,1 млн квадратных метров) приходится на частный сектор. В том числе более 100 тыс. квадратных метров — это садовые домики.

По подсчетам КСП, средняя стоимость строительства одного квадратного метра в жилом доме квартирного типа составила в Челябинской области 38 560 рублей.

Лидером области по динамике ввода жилья стал Варненский район: там построили почти в четыре раза больше домов, чем в прошлом году. Далее идут Нязепетровский (почти в три раза больше), Нагайбакский (2,6 раза), Еткульский (2,3 раза) районы и Златоустовский городской округ (в два раза).

Самое заметное сокращение ввода жилья отмечено в Брединском, Чесменском, Саткинском, Кизильском и Катав-Ивановском районах.

Напомним, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал задание ввести в 2022 году не менее 1,8 млн квадратных метров жилья.