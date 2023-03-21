В 2022 году на благоустройство и ремонт сельских соцобъектов направили более 200 миллионов рублей

Часть средств перечислили фермеры и местные жители

На Южном Урале в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» в 2022 году капитально отремонтировали 12 социально-культурных и образовательных объектов, а также реализовали 12 проектов по благоустройству. На реализацию направили не только бюджетные средства, но и деньги агропредприятий, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Из федерального и областного бюджетов было направлено 169,4 миллиона рублей. Еще 47,4 миллиона рублей привлекли из внебюджетных источников — это средства сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и объединений граждан.

Отметим, что сельхозпредприятия реализуют и собственные социальные проекты. Например, компания «Ситно» открыла в поселке Кассельском Нагайбакского района на базе местного Дома культуры тренажерный зал.