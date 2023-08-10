В 2022 году к детскому омбудсмену Челябинской области обратилось 4 тысячи человек

Из них 115 человек — дети и подростки

Сегодня, 10 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с региональным уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой вопросы соблюдения прав детей. Глава региона сделал особый акцент на работе с семьями участников СВО и поддержке беженцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Только за прошлый год к детскому омбудсмену Челябинской области за помощью обратились более четырех тысяч человек. 115 из них — дети. Вместе с командой правозащитника удается решить разные вопросы. Один из них — поддержка прибывающим с территорий ЛНР и ДНР.

«Мы в прошлом году привлекли более миллиона рублей на то, чтобы одеть детей к новому учебному году. И помогали связываться с образовательными учреждениями, потому что дети прибывали уже в конце августа, их нужно было оперативно зачислять в школу. До сих пор у меня есть прямая связь с каждым человеком, кто проживает в ПВРе. Лагерь организовывали для детей на озере Тургояк с использованием средств гранта», — уточнила Евгения Майорова.

Еще одна категория, с которой постоянно взаимодействует уполномоченный — семьи с детьми-инвалидами. Так, для детей с синдромом Дауна в одной из школ Магнитогорска открыли ресурсный класс, а центр ранней помощи «Звездный дождь» стал ресурсным центром.

Несколько проектов воплощается в жизнь по федеральной программе «Подростки России». В нашем регионе создана программа «Подростки Челябинской области», которая позволит открыть на Южном Урале несколько молодежных пространств. Действует «Социальная театральная студия для не трудных подростков», где юные актеры ставят спектакли. Также идет проект «Чужих. Net», благодаря которому были сняты две короткометражки — «Челябинск. XVIII век. Семь интересных фактов, которые вы легко запомните!» и «Чужеземцы».





«У нас на самом деле замечательная молодежь, видим, какие проекты дети реализуют по своей инициативе: патриотические, культурные, спортивные мероприятия. Мне нравится то, что вы подчеркиваете, что все дети не трудные, просто подход нужно к ним найти правильный», — подвел итог встречи губернатор.