В 2022 году аграрии Челябинской области будут выращивать больше зерна и овощей

Также увеличат объемы сева подсолнечника

В 2022 году посевную площадь в Челябинской области увеличат на 12 тысяч гектаров. Подготовка регионов УрФО к посевной стала одним из вопросов оперативного совещания под председательством полномочного представителя президента Владимира Якушева. Полпред подчеркнул, что многое будет зависеть от погоды, но в целом поводов для беспокойства нет. Однако тему нужно держать на постоянном контроле.

В этом году посевная площадь будет больше, чем в прошлом. Под яровой сев займут 4,4 миллиона гектаров (в 2021-м — 4,3 млн га). Кормовыми культурами будет засеяно 1 миллион 19 тысяч га (на 6,5 тысячи га больше, чем в прошлом году). Товарным картофелем засеют почти 34 тысячи га, товарными овощами открытого грунта — 5,1 тысячи га.

В Челябинской области аграрии к посевной кампании готовы. Есть семена, техника, закуплены удобрения и средства защиты растений. Первый заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Завалищин сообщил, что в 2022 году посевная площадь в Челябинской области увеличится на 12 тысяч гектаров, а общая площадь пашни в обработке — на 30 тысяч га. Благодаря господдержке из областного и федерального бюджетов парк сельхозмашин за последние 7 лет значительно обновлен. Правительство РФ контролирует стоимость минеральных удобрений и топлива, решена проблема льготных кредитов на приобретение оборотных средств на посевную.

В июне планируют сеять сорго, суданскую траву, просо. В текущем году запланировано посеять больше твердой пшеницы, масличных культур, в том числе подсолнечника.

«В связи с необходимостью импортозамещения мы перестраиваемся, семян отечественной селекции достаточно. Сейчас наши специалисты в сельских районах завершают анализ качества семенного материала, имеющегося у сельхозпредприятий. Проводится проверка семян на всхожесть, влажность, засоренность, энергию прорастания. Большая часть проверок качества — за счет средств федерального бюджета, то есть бесплатно для производителей. Уже проверено 138 тысяч тонн семян зерновых, зернобобовых, масличных культур. К началу посевной будет проверен весь объем. Из проверенных семян 82% соответствуют требованиям стандарта. Оставшиеся будут еще подработаны и доведены до стандарта», — рассказала руководитель челябинского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Ксения Ванина.

В Челябинской области работают 15 предприятий по производству семян зерновых, зернобобовых культур, подсолнечника.