В 2022 году 56 челябинцев переехали из ветхо‑аварийных домов

В апреле улучшили жилищные условия 12 семей

С начала 2022 года 32 челябинских семьи, или 56 человек, переехали из ветхо-аварийного жилья в новые квартиры. В том числе 12 семей справили новоселье в апреле, сообщили сегодня, 26 апреля, в администрации Челябинска.

В мэрии отметили, что общая площадь расселенных жилых помещений составила более 1 тыс. кв. м в 12 аварийных многоквартирных домах.

«Проводятся мероприятия по переселению граждан еще из 9 аварийных многоквартирных домов. На сегодняшний день полностью завершено расселение трех домов: № 3 на станции Шагол, № 104 по улице Новороссийской, № 51 по улице Ульяновской», — уточнили в администрации.

Кроме того, готовятся к сносу 11 ранее расселенных аварийных домов по адресам: ул. Зудова, 5; пер. 9-й Лобинский, 3; ул. Карпенко, 7а; ул. Краснознаменная, 7 и 23; ул. Водрем-40, 13; ул. Нахимова, 12; ул. Потемкина, 43; ул. Доватора, 46; ст. Шагол, 3; ул. Ульяновская, 51. Запланирован снос еще одного дома по адресу ул. Новороссийская, 104 в рамках договора со специализированным застройщиком «Новый дом».