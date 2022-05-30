В 2022 году 2,8 млн жителей УрФО смогут бесплатно проверить свое здоровье

Медицинские учреждения округа наращивают объемы диспансеризации

Проверить здоровье в 2022 году планируют 2,8 млн жителей Уральского федерального округа. Об этом сегодня, 30 мая, сообщила пресс-служба УрФО по итогам совещания полпреда Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами.

Заболеваемость ковидом в УрФО продолжает снижаться, поэтому медицинские учреждения наращивают объемы диспансеризации населения.

С начала года диспансеризацию прошли 470 тыс. уральцев. Углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции прошли 130 тыс. жителей из подлежащих диспансеризации 720 тыс. человек. Всего в этом году проверить свое здоровье планируют 2,8 млн жителей округа.

«Нужно использовать стабилизацию ситуации с коронавирусом и максимально нарастить объемы диспансеризации. Особое внимание обратить на трудоспособных людей в возрасте от 40 до 65 лет, которые в течение последних трех лет не проверяли свое здоровье», — подчеркнул Владимир Якушев.

На совещании также обсуждалась тема льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

С 16 марта по 15 мая 2022 года банки рассмотрели свыше 5 тысяч заявок от предпринимателей на льготные кредиты. Из них было одобрено около 2 тысяч.

Наиболее частые причины отказов — неполный пакет документов, несоответствие предприятия условиям кредитования, недостаточно прочное финансовое положение заемщика или его закредитованность.