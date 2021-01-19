В 2021 году в Челябинске преобразятся девять общественных пространств

Также челябинцев ожидает преображение 49 дворовых территорий

В этом году в Челябинске запланировано благоустройство девяти общественных пространств. Преобразятся и 49 дворовых территорий. Работы будут проходить в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подробнее накануне сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании.

«В Калининском районе продолжат обустраивать зеленую зону отдыха, расположенную за Ледовой ареной „Трактор“, в Тракторозаводском — парк „Дружбы“ на улице Чоппа. В Курчатовском районе будет благоустроена пешеходная зона от улицы Красного Урала до дома № 36 по Комсомольскому проспекту. Преобразится набережная реки Миасс между улицей Красной и Свердловским проспектом у РК „Мегаполис“»,— сообщил чиновник.

Кроме того, обновление ждет сквер «Сигнал», расположенный в Ленинском районе Челябинска, а в Металлургическом районе в 2021 году отремонтируют сразу два сквера — у ДК «Строителей» и на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов. Изменения ждут и городской сад имени А. С. Пушкина: по внешнему периметру пространства появится удобная пешеходная зона. В Советском районе благоустроят сквер, расположенный на улице Кабанова, 7.

«Всего на благоустройство общественных пространств южноуральской столицы в 2021 году направлено более 187 миллионов рублей, из них 178,7 миллиона — из федерального и областного бюджетов, остальная часть суммы — из бюджетов внутригородских районов»,— уточнили в мэрии Челябинска.

Отметим, на сегодняшний день в городе проходит прием заявок по благоустройству дворовых территорий в 2022 году. Челябинцы уже сейчас могут передать свои предложения о включении определенного двора в программу в Общественные советы внутригородских районов. Прием заявок осуществляется до 15 марта 2021 года.