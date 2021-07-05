В 2020 году за чертой бедности в Челябинской области оказались почти 13 процентов жителей

В рейтинге регионов по доходам населения Южный Урал занял 37 место

В рейтинге регионов по доходам населения по итогам 2020 года Челябинская область оказалась на 37-м месте, то есть доходы южноуральцев по сравнению с жителями других регионов были средними. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

Так, отношение средних доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Челябинской области равно 1,48. За чертой бедности в 2020 году находились 12,8% южноуральцев — их доходы составляли менее 1 МРОТ. За чертой крайней бедности — 1,1% человек, их доходы были менее 0,5% МРОТ.

Соседняя Свердловская область расположилась на 12-м месте. Там отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг равно 1,75, за чертой бедности находились 9% жителей региона, за крайней чертой — 1,1%.

В топ-5 регионов с самыми высокими доходами в 2020 году вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотский автономный округ и Магаданская область.

Аутсайдеры рейтинга — Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Ингушетия, Алтай и Тыва.

«Мировой кризис в начале 2020 года, вызванный пандемией коронавируса, заметно сказался на доходах населения России. Реальные располагаемые денежные доходы россиян в прошедшем году сократились на 3,5%. Однако при этом государство значительно расширило финансовую поддержку населения, прежде всего семей с детьми, таким образом поддержка властей частично скомпенсировала негативные эффекты экономики»,— отмечают аналитики.

Средние доходы и стоимость фиксированного набора рассчитывались на основе показателей с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года.