Еще 20 удаленных школ Южного Урала теперь обеспечены скоростным интернетом и видеонаблюдением. Их в рамках нацпроекта «Образование» провели специалисты Ростелекома.
Интернет и видеонаблюдение появились в учебных заведениях сел Алабуга, Большой Куяш, Бродокалмак, Петропавловка, Русская Теча, Сугояк, Ларино и Уйского, деревни Кулужбаева, поселков Глазуновка и Мирного, городов Кыштыма и Пласта.
«За несколько лет компания обеспечила 450 школ Южного Урала беспроводным интернетом. В учреждениях установлено более 6000 точек Wi-Fi-доступа. Также Ростелеком оснастил школы системой видеонаблюдения, установив свыше 1600 камер. Каналы связи надежно защищены, а видеозаписи доступны только заказчику», — рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.
Добавим, Челябинская область вложила в цифровизацию школ и колледжей 1,68 миллиарда рублей, обеспечив образовательные учреждения не только интернетом, но и цифровыми библиотеками, видеоуроками, электронными дневниками. По объему средств, направленных на оснащение услугами в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», регион вошел в тройку лидеров по стране.
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