В 20 удаленных школах Челябинской области появился стабильный интернет и видеонаблюдение

Школьники получили доступ к электронному обучению

«За несколько лет компания обеспечила 450 школ Южного Урала беспроводным интернетом. В учреждениях установлено более 6000 точек Wi-Fi-доступа. Также Ростелеком оснастил школы системой видеонаблюдения, установив свыше 1600 камер. Каналы связи надежно защищены, а видеозаписи доступны только заказчику»,

— рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.