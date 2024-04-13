В 2 поселках Челябинской области подтоплены 26 участков

Два поселка на юге региона остаются отрезаны водой от «большой земли»

В Челябинской области из-за паводка нарушено сообщение с двумя населенными пунктами на юге региона. Отрезаны водой Александровский в Кизильском районе и западная часть поселка Рымникского в Брединском, сообщили в министерстве общественной безопасности области.

«Для жителей данных населенных пунктов организована доставка продуктов питания и питьевой воды», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что паводковая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. На контроле остаются пять мест перелива воды через автомобильные дороги, а также ситуация в двух населенных пунктах: в селе Париж Нагайбакского района и поселке Бажова, где подтоплено 16 и 10 приусадебных участков соответственно.

«Силы и средства находятся в постоянной готовности для оперативного реагирования. Предоставляется адресная помощь жителям населенных пунктов. На местах работают комиссии для определения ущерба», — говорится в сообщении.