В 1945 году челябинские танкисты освободили из плена премьер-министра Франции

Политика с супругой вызволили из лагеря под Бабельсбергом

Апрель 1945 года — период Берлинской операции, когда советские войска уже освобождали Европу от фашистских захватчиков. Под огнем врага на окраине Бабельсберга бойцы Челябинской бригады участвовали в ожесточенном бою. Для проекта «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне» журналисты ИА «Первое областное» рассказывают, как челябинцы освободили премьер-министра Франции из немецкого плена.

Витольд Езерский в годы Великой Отечественной войны командовал 2‑й ротой автоматчиков из 63‑й гвардейской Челябинской танковой бригады. 25 апреля 1945 года его бригада вместе со второй ротой автоматчиков под командованием гвардии старшего лейтенанта Виктора Крюкова вела бой на юго-восточной окраине Бабельсберга.





В разгар сражения к их танкам подбегают две русские девушки. Слезы на глазах, слова благодарности — они только что освободились из фашистского плена. Одна из них, Тамара Прусаченко из Сталинграда, сообщает невероятное: в соседнем сосновом бору, в немецком госпитале, находится в заточении Эдуар Эррио — легендарный французский политик, первым признавший Советскую Россию еще в 1924 году.

«Решили, что я с группой бойцов осмотрю немецкий военный госпиталь и попытаюсь разыскать Эдуара Эррио. По словам Тамары Прусаченко, Эдуара Эррио охраняли эсэсовцы», — вспоминал позже Езерский.

Не теряя времени, группа бойцов пробирается к госпиталю. Опасаясь расправы со стороны эсэсовцев, они тихо окружают здание и врываются внутрь. К счастью, гитлеровцы уже сбежали, оставив Эррио и его жену.





«Мы увидели перед собой высокого пожилого мужчину с седыми волосами и добрыми выразительными глазами. Рядом с ним была его супруга. При помощи Тамары Прусаченко, выступившей в роли переводчицы, у нас завязался разговор», — рассказал командир.

Политик был так потрясен и благодарен, он с волнением говорил о своей симпатии к Советскому Союзу и приглашал солдат после войны в гости в Лион! Езерский от имени Советской армии поздравил Эррио с освобождением из фашистского плена.

Времени на долгие разговоры нет — артиллерийский обстрел усиливается. Солдаты помогают супругам Эррио собраться и передают их прибывшему начальнику штаба бригады майору Чернышу. Эррио отправляется в штаб корпуса, там супружескую пару кормят обедом, затем увозят в штаб армии, а оттуда — в Москву.

Бойцы возвращаются в бой. Берлин ждет. Перед ними — последние, самые жестокие бои за победу. Но знание о том, что они спасли выдающегося человека, придает им сил. История освобождения Эдуара Эррио — это лишь один эпизод Великой Победы, но какой яркий и запоминающийся.

Примечательно, что автор этих воспоминаний Витольд Станиславович Езерский был призван в Красную армию сразу после окончания средней школы в 1941 году. Он участвовал в боях под Москвой, был ранен, учился в пехотном училище. А в декабре 1942 года парень, будучи в звании лейтенанта, уже стал командиром пулеметного взвода на Донском фронте под Сталинградом. Он прошел всю войну. В Челябинскую танковую бригаду переведен в январе 1945 года.