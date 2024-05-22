В 18 городах Челябинской области выявлена корь

Ситуация по заболеваемости оценивается как неблагополучная

Заболеваемость корью в Челябинской области в три раза выше, чем в прошлом году. Ситуация оценивается как неблагополучная, сообщает региональный Роспотребнадзор.

«За 4 месяца 2024 года в регионе зарегистрировано 11,17 случаев кори на 100 тысяч населения, что выше уровня 2023 года в 3,2 раза. Заболевшие зарегистрированы в 18 муниципальных образованиях, 60% — в областном центре», — говорится в сообщении.

Отметим, с начала года зарегистрированы случаи завоза кори на территорию Челябинска из Таиланда.

Как и в 2023 году, случаи регистрируются преимущественно среди ранее не привитых.

«В первую очередь в группе риска дети, не получившие прививки в рамках национального календаря профилактических прививок, а также не привитые и не болевшие в детстве взрослые», — напоминают в Роспотребнадзоре.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, очень заразное. Симптомы: высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и характерная сыпь на коже. Корь опасна осложнениями, чаще всего пневмонией, менингитами и энцефалитами.

Врачи напомнили о способах профилактики заболевания. Основной — вакцинация. По Национальному календарю прививок двукратная иммунизация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Также прививаются все взрослые до 35 лет, не болевшие корью, ранее не привитые либо привитые однократно и лица от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники пунктов пропуска через госграницу РФ).

Ели вы планируете отправиться в отпуск в курортный регион, где зарегистрированы случаи кори, прививку следует поставить за две недели до отправления.