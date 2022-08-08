В 145 многоэтажках отключат горячую воду в Челябинске с 10 августа

Публикуем список адресов, которые попадут под опрессовку

С 10 августа в Челябинске стартует шестой, заключительный этап опрессовки, который продлится до 24 августа. Замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании 8 августа сообщил, сколько домов и учреждений останутся без горячей воды на две недели.

«Под отключение горячего водоснабжения попадают 145 многоквартирных домов, 12 детских садов, 11 учебных и 4 лечебных заведения», — сообщил Александр Астахов.

Гидравлические испытания будут проводить только в Тракторозаводском районе. Горячей воды не будет по следующим адресам:

Белостоцкого, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21;

Детская, 2а;

Горького, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 12, 13, 14, 17;

Грибоедова, 45, 47, 48, 55, 55а, 57, 57а;

Кулибина, 13;

Ловина, 5, 7, 13, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 36, 38;

Марченко, 7а, 7б, 7в, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 29б, 31, 31а, 33а, 33б, 33в, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 37б, 39, 32, 30;

пр. Ленина, 4, 4а, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

гостиница «Славянка», пр. Ленина, 20;

Савина, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20;

Танкистов, 136, 138, 138а, 138б, 140, 140а, 140б, 140в, 142б, 148, 148а, 148б, 148в, 150, 150а, 150б, 150в, 150г, 150д, 152, 152а, 154, 154а, 156б, 156в, 179;

1-й Пятилетки, 7, 14, 15, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57;

40 лет Октября, 16, 18, 20, 22, 24.

Опрессовка затронет детские сады № 369, 301, 120, 66, 37, 46, 91 по улице Грибоедова, 91, по улице Белостоцкого, 312, 215, 314, 78; школы № 52 и 18, ПУ-85, монтажный колледж, филиал школы № 39, школу искусств на Горького, 10а, лицей № 5, спортивную школу на Савина, 5, машиностроительный техникум на Марченко, 33, ПУ-2 и ПУ-1; диспансер на Горького, 18, поликлинику ЧТЗ на Ленина, 3, медцентр на 40 лет Октября, 15 и КВД № 4 на Белостоцкого, 7а.

Максимальный срок отключения воды — две недели, однако при выявлении каких-либо проблем срок могут увеличить.

Также сегодня на аппаратном совещании стало известно о том, что к сентябрю в Челябинске увеличат количество автобусов на городских маршрутах.