В 1,5 раза выросло число вакансий для подростков в Челябинской области за год

Самые популярные виды занятости у молодежи в 2025‑м — курьер, SMM и администратор

В Челябинской области профессия курьера стала лидером по числу вакансий для молодых соискателей в возрасте от 16 лет. За первые шесть месяцев 2025 года их количество увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили эксперты сервиса «Авито Работа».

Отмечается, что работа курьера привлекательна для школьников благодаря своей доступности и гибкости. От кандидатов не требуется специфических навыков, а возможность частичной занятости позволяет успешно совмещать трудовую деятельность с учебой. Это отличная возможность для подростков получить первый опыт работы и освоить базовые профессиональные компетенции.

На втором месте по динамике спроса среди вакансий для молодежи оказались SMM-специалисты — количество предложений увеличилось на 42%. Компании ищут молодых людей для ведения своих социальных сетей. Также наблюдается рост спроса на администраторов — плюс 20%.

Для поиска работы подростки и их родители чаще всего выбирают специализированные онлайн-платформы — там подходящие вакансии подбирают 52% семей. Еще 16% помогают искать подработку через знакомых в соцсетях, 15% — через телеграм-каналы и группы, где публикуются предложения о работе.

Кстати, с 1 сентября подростки в возрасте от 14 до 18 лет смогут работать в выходные и праздники во время летних каникул. Как подчеркивает директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, это позволит бизнесу оперативно закрывать вакансии в сезон пикового спроса.

«Для самих ребят это не менее важно: работа дает возможность получить свой первый самостоятельный заработок, попробовать себя в интересной профессии, приобрести новые навыки и опыт в свободное от учебы время. При этом рост предложений говорит о том, что работодатели готовы расширять границы найма и привлекать молодых сотрудников в самые разные сферы, обучая их под нужды бизнеса»,— подчеркнул он.