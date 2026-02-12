УЗИ сердца в Челябинске будут делать в течение семи дней после выдачи направления

ТФОМС выделит на эти цели дополнительные средства в 2026 году

В 2026 году южноуральцы смогут проходить ультразвуковые исследования сердца в сокращенные сроки и в большем объеме, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

«С 2026 года сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на сердечно-сосудистое заболевание не должны превышать трех рабочих дней, а сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований — не более семи рабочих дней со дня назначения», — рассказали в ТФОМС Челябинской области.

Одновременно регион наращивает мощности: количество УЗИ сердечно-сосудистой системы и объем финансирования из средств ОМС вырастут более чем на 20%.

Эхокардиография позволяет в режиме реального времени оценить структуру и функцию сердца: размеры камер, работу клапанов, кровоток, наличие тромбов и опухолей, степень сократимости миокарда. Исследование назначают при подозрении на ишемию, врожденные или приобретенные пороки, после инфаркта, при изменениях на ЭКГ, а также для контроля эффективности лечения и работы имплантированных устройств.

В 2025 году жителям Челябинской области провели свыше 330 тысяч таких исследований. На их оплату территориальный фонд ОМС направил 270 млн рублей. В текущем году эти показатели будут существенно увеличены.

Повышение доступности и качества помощи сердечникам — одна из приоритетных задач федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».