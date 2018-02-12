/ «Не могу сказать, что были проблемы». Хоккеисты «Южного Урала» летели на Ан-148 накануне трагедии

Самолет часто использовался спортсменами ВХЛ.

За сутки до трагедии с Ан-148 этим же самолетом пользовались хоккеисты команды ВХЛ «Южный Урал», базирующейся в Орске. Они летели из Москвы. По словам представителя клуба, полет прошел в штатном режиме. Также борт «Саратовский авиалиний» осуществлял перевозку и других клубов.

С начала сезона команда как минимум 3 раза летала на этом самолете. Крайний раз, 5 числа, мы летели в Москву, я с группой игроков летал, основная группа уже там была. Мы все 10 числа после игры с «Воскресенском» возвращались на нем в Москву. Не могу сказать, что были проблемы. Мы взлетели нормально, также приземлились. Как рядовому пассажиру, мне показалось, что все прошло в штатном режиме. — рассказал сайту «Первый областной» пресс-атташе хоккейного клуба «Южный Урал» Евгений Лунев.

Во время крушения Ан-148 погибла невеста защитника «Южного Урала» Сергея Ильина Дарья Толмасова.

Напомним, трагедия произошла в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Ан-148 пропал с радаров спустя несколько минут после взлета. Все пассажиры — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли на месте. Спасательная операция, проводившаяся на месте крушения, завершена. Сейчас сотрудники МЧС занимаются поисками тел погибших. Следователями установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, взрыв возник после падения самолета.

