«Уже не ждала, что это случится»: трогательные истории южноуральцев, перенесших трансплантацию почки

Признания пациентов и предостережения врачей

Лист ожидания трансплантации почки в Челябинской области содержит 218 имен. Многие люди ждут своей очереди годами. Сегодня в центре внимания два пациента, которые недавно успешно перенесли операцию: Александр Хапин из поселка Рощино Сосновского района и Василина Прыкина из села Большой Куяш Кунашакского района. С пациентами и врачами Челябинской областной клинической больницы встретился журналист ИА «Первое областное».

Александр Хапин заболел год назад. На работе мужчина внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи в больнице вынесли неприятный вердикт: анализы плохие, давление высокое — почечная недостаточность, пора на гемодиализ. Это сложная процедура очищения крови, когда больной проводит под капельницей несколько часов. Причем гемодиализ необходимо делать несколько раз в неделю. Это привязывает пациента к больнице. Но Александру повезло — уже через месяц ему провели трансплантацию почки.

«Теперь я счастлив: больше не надо ездить через день на диализ, не колют лекарства — только таблетки пьешь. Теперь я более свободен в передвижениях, чем раньше. Самое приятное — сейчас не нужно ограничивать себя в питье: когда жил на диализе, разрешали пить не более литра жидкости в день», — говорит пациент.





До болезни Александр работал водителем междугородного транспорта. На первое время от вождения пришлось отказаться, однако для мужчины профессия — любимое дело, поэтому вскоре после пересадки он вернулся за руль. Правда, теперь ездит только на близкие расстояния.

На самом деле такой маленький промежуток между обнаружением болезни и операцией — редкость. По словам руководителя центра трансплантологии ЧОКБ, главного трансплантолога Челябинской области Александра Полторака, для подбора донора почки требуется много времени.

«Сначала донор сдает много сложных анализов. Затем подходящий материал сравнивают с компонентами иммунитета пациента. При совпадении хотя бы одного компонента начинают трансплантацию. Чем больше совпадений, тем меньше шансов на отторжение органа. На всё это уходит много времени и сил», — говорит Полторак.





Яркий пример длительного ожидания — случай Василины Прыкиной. На диализе женщина находилась с 2017 года. Причиной болезни стала вторая беременность: после кесарева сечения состояние Василины ухудшилось, появились отеки. Спустя полгода женщина трижды в неделю стала ездить в больницу для четырехчасовой искусственной фильтрации жидкостей организма. Тогда же ее поставили в очередь на трансплантацию.

«Я уже не ждала, что это случится, но однажды в 9 вечера позвонили. Врач спросил: „Готова к операции?“. Ответила, что готова, но страшно было. Я и теперь еще как во сне: не верится, что всё позади. Раньше дети дома постоянно плакали, ведь я всё время уезжала. Сейчас очень рады», — делится Василина.





Ежегодно в Челябинске делают более 20 трансплантаций почек. Выживаемость высокая: в течение пяти лет после проведения операции летальный исход составляет меньше 10%. Всего в Челябинской областной больнице выполнено 156 пересадок почек, в числе которых 16 родственных.

Иногда, как в случае Василины, предотвратить почечную недостаточность невозможно. Однако снизить риск заболевания по силам каждому.

«Сегодня многие поступают к нам после бесконтрольного употребления различных добавок: чаи для похудения, БАДы и тому подобное. Спортсмены без ведома тренера, знающего нормы, переусердствуют с протеином. Некоторые по собственным убеждениям пьют лекарства. Всё это невероятно сильно нагружает почки», — говорит заведующая отделением нефрологии ЧОКБ Людмила Журавлева.

Медики призывают беречь свои природные фильтры, так как вернуться к нормальной жизни с больными почками очень непросто.

Автор текста: Виталий Гущинский