Уже 89 компаний на Южном Урале используют эскроу-счета в ИЖС

Они гарантируют безопасность сделки

Более 16 тысяч индивидуальных жилых домов в России строятся с использованием защищенного механизма эскроу-счетов. А число подрядчиков, работающих с эскроу-счетами в сегменте ИЖС, увеличилось более чем в 2,5 раза: с 1,8 тысячи на 1 марта 2025 года до 4,7 тысячи компаний на текущий момент, сообщает Центр управления регионом Челябинской области.

В Челябинской области свои услуги по строительству предлагают 89 проверенных компаний, каждая из которых работает с эскроу-счетами. Каталог сервиса дом.рф насчитывает 938 проектов домов общей площадью от 23 до 552 квадратных метров. Их стоимость начинается от 1 миллиона 380 тысяч рублей.

Напомним, использование эскроу-счетов при строительстве частных домов является добровольным. Решение о применении этого защитного механизма принимается по соглашению между заказчиком и подрядчиком.

Если договоренность достигнута, заказчик открывает специальный эскроу-счет в банке и перечисляет на него средства. Подрядчик приступает к строительству, используя собственные или кредитные средства, но не имея прямого доступа к деньгам заказчика на эскроу-счете. Только после полного завершения всех работ и подписания акта приема-передачи объекта, подтверждающего выполнение договорных обязательств, банк разблокирует средства и переводит их подрядчику. В случае невыполнения подрядчиком своих обязательств, например срыва сроков или недостроя, деньги возвращаются заказчику.

Для работы по такой схеме заказчик, подрядчик и банк заключают трехсторонний договор, в котором детально прописываются условия строительства и порядок расчетов.