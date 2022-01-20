Уй, Куяш, Париж. Тест: а вы знаете топонимы Челябинской области?

В Челябинской области немало названий городов, рек, сел, которые звучат забавно, странно или необычно

Про село Париж в Нагайбакском районе вы точно знаете, а вот сможете ли правильно ответить на вопросы про другие топонимы? Давайте проверим!