Уволена руководитель Госжилинспекции Челябинской области Рашида Ковалева

Сегодня у нее был последний рабочий день

Губернатор Алексей Текслер освободил Рашиду Ковалеву с должности и. о. начальника Государственной жилищной инспекции Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Причиной увольнения названа «инициатива гражданского служащего».

«Освободить Ковалеву Рашиду Рашитовну от замещаемой должности исполняющего обязанности начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 2 декабря 2024 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении.

Сегодня у Рашиды Ковалевой был последний рабочий день.

В пятицу после визита на Южный Урал генерального прокурора РФ Игоря Краснова Алексей Текслер поручил провести дополнительную инвентаризацию объектов ЖКХ, а также отменил праздники для коммунальщиков. Тогда же Алексей Текслер поставил задачу сменить руководство Госжилинспекции в Челябинской области.