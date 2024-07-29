Увильды и Кисегач вошли в перечень курортов федерального значения

Всего в списке 57 позиций со всей страны

Двум челябинским озерам с прилегающими территориями присвоены статусы федеральных курортов. Об этом рассказали в «Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области».

«Федеральные курорты будут курироваться Министерством здравоохранения РФ. При этом утвержденный перечень — открытый документ, в который возможно внесение новых курортов после дополнительных исследований, проведенных федеральным Минздравом», — говорится в документе.

Всего в перечень, утвержденный правительством РФ, вошли 57 территорий: курорты федерального значения, лечебно-оздоровительная местность в Новгородской области и курортный регион Кавказские Минеральные Воды. Вместе с курортами Увильды и Кисегач в список попали Анапа, Плес, Сочи, Алушта и Ялта.