Увидеть мир по-новому без очков и линз: в Челябинске восстанавливают зрение пациентам с тонкой роговицей

До конца июня комплексное обследование для лазерной коррекции — бесплатно

Лазерная коррекция дала многим пациентам шанс на восстановление зрения и стала настоящим спасением для тех, кто привык видеть мир только через линзы или очки. Однако, как и любая процедура, лазерная коррекция была показана не всем. Например, для пациентов с очень тонкой роговицей или значительными дефектами зрения риски были слишком высоки. Но лишь до того момента, пока в Челябинске не появилась новая услуга в лазерной хирургии — «СБК-Лазик» (SBK-Lasik), которая на сегодня доступна в нашем городе только в клинике «Мединвест».

Кому подходит SBK-Lasik?

Это отличное альтернативное решение для пациентов с тонкой роговицей, которым ранее отказывали в процедуре стандартной операции «Лазик». SBK-Lasik — по сути тот же «Лазик», но с большим преимуществом: благодаря новой процедуре удается максимально сберечь ткань роговицы. Процесс восстановления проходит значительно легче, а также уменьшается уровень световой чувствительности глаз и сухости роговицы. Суть методики в том, что формируется минимально возможный по толщине лоскут роговицы, что дает большие возможности в коррекции зрения. Например, рассмотрим частный случай: если по стандартной методике ЛАЗИК или фемто-ЛАЗИК безопасно можем убрать 3 диоптрии, то при СБК-Лазик это уже 5 диоптрий.

Как выбрать доктора?

Наверняка этим вопросом задается каждый пациент, которому предстоит лазерная операция. Челябинцам в этом плане повезло, ведь в клинике «Мединвест» работает один из «первопроходцев» метода лазерной коррекции нарушений рефракции глаз, известной во всем мире как Lasik, Дмитрий Владиславович Фиронов.

Главный специалист клиники, кандидат медицинских наук, член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS) еще в далеком 1996 году сделал первую операцию по восстановлению зрения в России и СНГ с применением эксимерного лазера второго поколения по методике ФРК. С 1999 года по методике Лазик. А в 2006 году Дмитрий Фиронов освоил технологию SBK-Lasik и на сегодня провел более 25 000 операций.

За 25 лет работы Дмитрий Фиронов обучил специалистов многих клиник России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Также технологию SBK-Lasik освоила врач-офтальмолог клиники «Мединвест» Торхова Елена Николаевна. Благодаря опытному наставнику Елена Николаевна показывает отличные результаты.

Сегодня доктора «Мединвеста» готовы помочь каждому, кто нуждается не только в коррекции зрения, но и в лечении других заболеваний глаз, и провести операцию по самым передовым технологиям. Записывайтесь на консультацию, чтобы взглянуть на мир по-новому!

Дмитрий Владиславович Фиронов ответил на интересные, наверно главные, вопросы пациентов, выбирающих, кому доверить свои глаза.

— Почему качественная лазерная коррекция зрения не может быть дешевой?

— Для того чтобы быть уверенным в результате, необходимо провести качественную и всеобъемлющую диагностику на оборудовании ведущих мировых производителей. В нашей клинике используется такое оборудование. Операции СБК-Лазик проводятся на лазере NIDEK CX III — можно сказать, эталоне среди всех эксимерных лазеров в мире. А также использовать качественные расходные материалы и соблюдать протокол операции. Вовремя обслуживать оборудование и устанавливать новые оригинальные запчасти. Врачи должны быть не только опытными, но и изначально правильно обучены. Это всё повышает себестоимость лазерной коррекции зрения, и тем самым операция проходит без рисков. Соответственно, при экономии на всем лазерная коррекция превращается в лотерею, где кому-то везет, а кому-то нет.

Также хочу отметить, что в медицине не существует операций, проходящих вообще без осложнений. Есть статистика. В клиниках высокого уровня в Европе процент осложнений при выполнении операций «Лазик» составляет от 2 до 4%. В нашей клинике «Мединвест» в 2019 году процент осложнений 0,07% и в 2020-м — 0%. Наверно, поэтому даже в условиях пандемии к нам приезжают на операции пациенты из Германии, Италии, США и прочих стран. А география наших российских пациентов — от Владивостока до Карелии. И в рамках Челябинска пациенты со сложным диагнозом из других клиник зачастую направляются к нам.

— Каковы последствия таких рисков?

— К счастью, последствия устранимы в условиях той клиники, где была проведена первичная операция, но не всегда. Поэтому в нашу клинику поступали и продолжают поступать пациенты, которым необходимо исправление после неудачно сделанной лазерной коррекции зрения, — желание сэкономить часто к этому приводит. В большинстве случаев удается исправить ошибки и порадовать пациента, но в некоторых случаях, к сожалению, никто уже не может помочь.

До конца июня пройти комплексное обследование для лазерной коррекции зрения в клинике «Мединвест» можно бесплатно. Подробности по телефону: +7 (351) 220-15-05.

Глазная клиника «Мединвест», Челябинск, ул. Университетская Набережная, 50;

+7 (351) 220-15-05; http://medinvestltd.ru.

*Акция действует с 15 мая до 30 июня 2021 года при условии предоплаты операции лазерной коррекции зрения (SBK-Lasik) 3 000 рублей после обследования.

*Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.