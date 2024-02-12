Увернувшийся от дрона боец Бабай получил знак отличия «За смелость и отвагу»

Награду ему вручили в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил представить к награде бойца СВО с позывным «Бабай», который ловко обезвредил три украинских дрона, летевших на его сослуживцев. За мужественный поступок бойца отпустили в короткий отпуск домой на Южный Урал. А сегодня, 12 февраля, бойца пригласили в правительство региона. Здесь заместитель губернатора области Алексей Фартыгин вручил земляку региональный знак отличия «За смелость и отвагу».

«Наш герой прославил уральскую землю На поле боя он продемонстрировал мужество и героизм. Применил свое знание военного дела и поразил несколько дронов, что позволило сохранить жизнь командиров и солдат. Благодаря интернету этот подвиг сегодня могут увидеть во всем мире. Мы гордимся нашим бойцом», — обратился к участникам встречи Алексей Фартыгин.









Отличившийся боец родом из деревеньки в Кунашакском районе Челябинской области. На СВО он попал на волне мобилизации осенью 2022 года, с тех пор и воюет.

«Сын с детства был смелым, никогда не боялся и от работы деревенской не бегал, во всем помогал. Характер у него твердый, а военное дело — в крови. В нашем роду уже были мужчины, которые воевали. Так что у сына были примеры для подражания», — говорит мама бойца Галия.

Короткий отпуск боец также провел в деревне. Сейчас он строит дом для своей большое семьи — для себя, мамы, детей и внука. Но уже сегодня он отправляется назад, «за ленточку».

Чтобы служба была более безопасной, по поручению губернатора бойцу подарили два комплекта снаряжения: бронежилеты и каски, которые выдерживают удар осколков и пуль. А главное — Бабай привезет в свою часть противодроновое ружье, оно позволяет устанавливать радиочастоту, на которой работает вражеский дрон, и глушить видеосвязь или блокировать сигналы управления дроном.





Прямо в правительстве боец со знанием дела примерил новое снаряжение и осмотрел противодроновое ружье. Увидев сына в обмундировании, мама заплакала. Отпускать «за ленточку» близкого человека даже с такой героической биографией очень волнительно и тревожно.









Но все надеются, что подарки от губернатора защитят бойца на передовой и спасут жизни его сослуживцам.

Ранее губернатор Алексей Текслер лично по видеосвязи поблагодарил бойца за самоотверженный подвиг.

