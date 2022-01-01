Рост маткапитала, умные счетчики и отказ от биометрии: как изменится жизнь россиян в январе-2022

Рассказываем, какие новые законы вступают в силу

В первый день нового года в России вступают в силу законы, касающиеся увеличения размера выплат, электронного документооборота, сферы ЖКХ и многого другого. Рассказываем, как изменится жизнь россиян с 1 января.

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда с 1 января в России составит 13 890 рублей в месяц, то есть вырастет на 8,6% по сравнению с МРОТ в 2021 году. Увеличится и размер прожиточного минимума. Для трудоспособного населения он составит 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля, в целом на душу населения — 12 654 рубля. Кроме того, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины МРОТ и прожиточного минимума.

Рост материнского капитала

С 1 января в России вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал будет индексироваться не по прогнозной инфляции, а по фактической. Его размер будут ежегодно пересматривать 1 февраля.

Выплаты на детей до трех лет

С 1 января увеличится не только размер выплаты, но и число семей, которые смогут получать ее на первого и второго ребенка. Так, размер пособия будет равен прожиточному минимуму для детей на год обращения за выплатой. Получать пособие смогут семьи, в которых среднедушевой доход менее двух региональных прожиточных минимумов на год обращения.





Назначение пенсии по инвалидности без заявления

С сегодняшнего дня назначать страховые и социальные пенсии по инвалидности будут в беззаявительном порядке. Это же касается пенсий по предложению органов службы занятости. Кроме того, теперь россиянам не нужно писать заявление на социальные доплаты к пенсии, они также будут назначаться в беззаявительном порядке.

Информирование о льготах в удобном формате

С 1 января россияне смогут получать информацию о положенных им мерах социальной поддержки не только через портал «Госуслуги», но и в специализированных организациях, МФЦ, а также при личном посещении органов власти и местного самоуправления.

Меры для снижения закредитованности россиян

С сегодняшнего дня Банк России сможет ограничивать выдачу необеспеченных кредитов населению, то есть кредитов, которые выдают без залога и поручительства и под более высокий процент.

«Нововведение защитит людей от попадания в „долговую ловушку“, поможет сохранить свои средства. Такое решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Определять виды займов и кредиты, которых будут касаться введенные меры, а также порядок ограничения будет совет директоров Банка России.

Возможность отказаться от идентификации по биометрии

С 1 января россияне смогут отказаться от прохождения биометрии, и это не будет основанием для отказа в предоставлении гражданину государственных и муниципальных услуг.

Налоговый вычет на спорт

С 1 января россияне смогут вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Получить налоговый вычет можно будет с потраченной на спорт суммы, максимальный размер которой составляет 120 тысяч рублей. Возврату подлежит 13% от этой суммы, то есть максимум 15 600 рублей. При этом получить вычет можно будет только при оплате занятий в тех организациях, которые включены в ежегодно утверждаемый правительством РФ список.

Получить вычет можно посредством подачи в ИФНС по месту жительства декларации 3-НДФЛ по окончании налогового периода, то есть в 2023 году. Также можно обратиться с соответствующим письменным заявлением к работодателю при условии подтверждения налоговым органом права на получение вычета.







Электронный документооборот в сферах трудовых отношений и автомобильных перевозок

С сегодняшнего дня в компаниях и организациях вводится электронный документооборот, который поможет работникам без посещения кадровой службы подписывать необходимые документы электронной подписью и иметь быстрый доступ ко всем необходимым документам.

Если гражданин устраивается на работу впервые, то его согласие на «электронное взаимодействие» с работодателем не требуется.

Что касается сферы перевозок, то здесь все перевозочные документы теперь смогут оформляться в электронном виде, что позволит увеличить скорость обмена документами и не потерять их.

Прямые выплаты из Фонда социального страхования

С 1 января вступает в силу законопроект, согласно которому Фонд социального страхования будет перечислять гражданам страховые выплаты напрямую на банковский счет или через «Почту России». Изменения затрагивают выплаты по больничным, пособия по беременности и родам, уходу за ребенком, а также единовременное пособие при рождении ребенка.

«Это позволит гражданам получать пособия без задержек независимо от финансового положения работодателей», — отмечают в Госдуме.

Дистанционное открытие счета в банке

С 1 января банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить клиентов возможностью открывать счета или вклады и получать кредиты через сайт кредитной организации или мобильное приложение после прохождения идентификации.

Упрощение получения субсидии на оплату ЖКУ

До сегодняшнего дня субсидии предоставлялись гражданам только в том случае, если у них нет задолженности по оплате коммунальных услуг и заключено и выполнено соглашение по ее погашению. Теперь же отказать в субсидии смогут лишь в том случае, если дело о взыскании было рассмотрено в суде и судебный акт вступил в силу, а долги образовались за период не более трех последних лет.

Кроме того, для получения субсидии не придется предоставлять документы.

Изменение сроков проведения государственной кадастровой оценки

С 1 января проводить государственную кадастровую оценку земельных участков будут спустя четыре года с момента проведения последней оценки. При этом в городах федерального значения этот срок может быть сокращен вдвое по решению местных властей.

В 2022 году будет проведена внеочередная госоценка земельных участков во всех российских регионах.

Увеличение лимита «Пушкинской карты»

С сегодняшнего дня лимит «Пушкинской карты» вырастет до пяти тысяч рублей. Ранее он составлял три тысячи рублей. Напомним, карту может оформить молодежь в возрасте от 14 до 22 лет и приобрести на эти деньги билеты в театр, музей, филармонию и галерею.

Умные счетчики

С 1 января в домах и на предприятиях будут устанавливать только интеллектуальные приборы учета электроэнергии, которые сами будут передавать показания в ресурсоснабжающую организацию. Покупать счетчики гражданам или директорам предприятий не нужно: в многоквартирных домах их должны установить поставщики электричества, а в частных домах и на промышленных предприятиях — сетевые организации.

Единый регистр сведений о населении

С сегодняшнего дня в России начинает действовать единый федеральный информационный регистр, в который будут внесены Ф.И.О. гражданина, дата и место его рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. То есть все общие данные будут собраны воедино, что упростит получение субсидий и льгот и уменьшит бумажную волокиту.

Защита животных

С 1 января зоопарки, цирки, дельфинарии, океанариумы и другие учреждения не смогут работать без лицензии. Если они не получили соответствующий документ в 2021 году, то обязаны будут закрыться. Такая мера позволит обеспечить содержание животных в благоприятных для них условиях.







Единый номер вызова экстренных служб

С сегодняшнего дня по всей России начинает действовать единый номер вызова экстренных служб — 112. Звонки будут бесплатными, и вызвать пожарных, «скорую», полицейских, сотрудников газовой или антитеррористической службы можно будет даже при отрицательном балансе.

Контроль за оборотом оружия

С 1 января в России появятся электронные реестры лицензий и разрешений, где будут записаны сведения о приобретении, экспонировании и коллекционировании оружия и патронов к нему. В реестрах будут указаны данные граждан или компаний, которым выданы лицензия или разрешение, основание и дата выдачи, а также срок действия документов на оружие. Вести реестры будет Росгвардия.

Безопасный туризм

С сегодняшнего дня в России появится специальный реестр турагентов, что позволит гарантировать туристам безопасный и качественный отдых у проверенных поставщиков услуг. Также в России официально появится сельский туризм.

Передача автору прав на изобретения, созданные на бюджетные средства

С 1 января все права на изобретения, которые были профинансированы государством, должны быть переданы их авторам, за исключением некоторых случаев. При этом государство сможет безвозмездно использовать разработки для своих нужд в случае необходимости.

Льготы для общепита

Предельное значение среднесписочной численности работников отдельных юрлиц и ИП, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания, с 1 января увеличивается до 1500 человек в целях отнесения компаний и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства. Это значит, что еще больше предприятий общепита смогут рассчитывать на льготы.

Поддержка одаренных детей

С 1 января вступает в силу закон, согласно которому обучение и проживание детей в специализированных учебно-научных центрах будет бесплатным. Как сообщили в Госдуме, такая мера направлена на повышение доступности обучения в центрах для более широкого круга одаренных детей.

Защита единовременных выплат от списаний за долги

С сегодняшнего дня банки лишатся права списывать в счет погашения задолженности единовременные социальные выплаты, пособия беременным и выплаты в рамках соцконтракта. Для того, чтобы списать эти средства, банку потребуется отдельное согласие гражданина, получившего выплату.

Ответственность за частичную неуплату алиментов

С 10 января начнет действовать закон, согласно которому административная и уголовная ответственность будет грозить не только за отказ платить алименты на детей или нетрудоспособных родителей, но и за частичную их неуплату. Так, нарушителям грозят обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей. Если человек уже привлекался к ответственности за неуплату алиментов, то на него заведут уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком до года либо арест сроком до трех месяцев.

Ужесточение наказания для водителей-лихачей

С 10 января водителям, которые неоднократно нарушали ПДД и были лишены водительских прав, грозит уголовная ответственность до двух лет лишения свободы в случае, если они снова превысят скорость или выедут на встречную полосу. Россиян, которые уже были судимы за такое преступление, могут лишить свободы на три года.

Эвакуация при чрезвычайных ситуациях

10 января вступит в силу закон, обязывающий граждан эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, при получении информации о проведении эвакуации. Порядок проведения эвакуации определит федеральное правительство.