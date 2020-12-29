Глава Увельского района Сергей Рослов вручил ключи от квартир в новом доме шести семьям, которые переселяются из признанных непригодными для проживания домов.
Как отметили в отделе жилищной политики администрации района, это последние шесть семей в 2020 году, получивших квартиры в рамках реализации действующих программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Увельчане переезжают в новостройку.
«В ходе очередного этапа реализации областной адресной программы „Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области“ полностью расселено два аварийных дома — по адресам улица Смирнова, 13 и улица Энергетиков, 42 в поселке Увельском. Таким образом, в 2020 году двадцать четыре семьи получили квартиры в новом многоквартирном доме. В настоящее время ведется снос аварийных домов», — пояснила начальник отдела жилищной политики Ольга Молчанова.
К концу 2020 года аварийный жилой фонд Увельского района сократился более чем на тысячу сто квадратных метров. На мероприятия по переселению граждан из средств консолидированного бюджета за этот год израсходовано 36 миллионов рублей.
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