Уведомление о жеребьевке для кандидатов в губернаторы Челябинской области

Платное эфирное время предоставляет АО «Обл‑ТВ»

Уведомляем о проведении жеребьевки платного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам на должность губернатора Челябинской области АО «Обл-ТВ», 06.08.2024 с 17:00 до 17:30 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, д. 78, оф. 1304.